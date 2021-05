Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Bissendorf

Michael Gründel

Bissendorf. In Bissendorf ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Zwei Personen wurden durch Rauchgas verletzt.

Gegen 7 Uhr war das Feuer in der Küche des Hauses im Bussardweg ausgebrochen – vermutlich im Bereich eines Gerätes, sagte Polizeisprecherin Mareike Edeler auf Anfrage. Zwei Personen wurden durch Rauchgas verletzt und mit Rettungswagen