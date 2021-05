Mysteriöses Gerät in Bissendorf: „Blackbox“ an der Mindener Straße zählt Fahrzeuge

Die seltsame graue Box an der Mindener Straße in Jeggen sorgt derzeit für Aufregung. Alles halb so wild: Das Gerät ist für die statistische Verkehrsmessung der Gemeinde Bissendorf im Einsatz.

Robert Schäfer

Bissendorf. Ein seltsames Gerät an einem gut drei Meter hohen Pfahl sorgt an der Mindener Straße in Bissendorf für Aufregung. Spioniert hier jemand die Anwohner aus? Die Antwort ist viel einfacher – und wenig geheimnisvoll.

Was ist denn das für ein Gerät, das da aktuell zwischen Jeggen und Natbergen an der Mindener Straße hoch oben an einem Pfeiler hängt? Eine Überwachungskamera? Richtfunk? Spionagetechnik? Nichts davon, wie Bernd Stegmann, Leiter des Fachdien