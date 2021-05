Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Belm hat sich bei einem Unfall in Bissendorf schwer verletzt. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bissendorf. Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Belm hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Bissendorf schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Meller Straße war für die Unfallaufnahme von 15.20 Uhr bis 16 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Motorradfahrer kam um 15.20 Uhr auf der Meller Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke, rutschte einige Meter über die Fahrbahn und kam mit seinem Motorrad auf Höhe einer Autobahnbrücke zum