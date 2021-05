Aus dem Güllefass gerettet: So geht es den sechs kleinen Entenküken in Bissendorf

Stockenten-Mutter Krümel und ihre neun Küken bilden die neue Familie für sechs aus einem Güllebehälter gerettete Entenküken in Bissendorf.

Carolin Hlawatsch

Bissendorf. Turbulent und gefährlich begann das Leben von sechs Entenküken in Bissendorf – turbulent, aber wohl behütet geht es nun weiter. Am 27. April wurden die frisch geschlüpften Küken von der Freiwilligen Feuerwehr Schledehausen aus einem Güllebehälter gerettet. Nun werden sie in Esther Noëls Naturheilpraxis für Vögel aufgepäppelt und in eine andere Entenfamilie integriert.

Mit leicht verklebtem Flaum – nicht von der Gülle (die ist längst abgewaschen), sondern vom Futterbrei –watschelten die Küken am vergangenen Donnerstag das erste Mal durch grünes Gras. Einzig durch die Brei-Spuren am Kopf waren sie von