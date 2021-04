Bissendorf startet ab kommender Woche mit Corona-Schnelltests in Kitas

In der Gemeinde Bissendorf sollen ab kommender Woche auch Kindergartenkinder regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. (Symbolfoto)

imago images/photothek

Bissendorf. Bereits ab kommender Woche will die Gemeinde Bissendorf Schnelltests für Kinder in den Kindergärten, Kitas und Tagespflegeeinrichtungen zur Verfügung stellen. Die Gemeinde hatte die Tests bereits vor zwei Wochen bestellt.

Die Stadt Osnabrück macht es schon, der Landkreis zögert – in Bissendorf wird es ab kommender Woche gemacht: Die Gemeinde will Kindern und Mitarbeitern in den Kindergärten, Kitas und Tagespflegen bis zu zwei Corona-Schnelltests pro Woc