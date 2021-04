Begrüßt wurde Dörte Koch (Mitte) an ihrem ersten ehrenamtlichen Arbeitstag in der Gemeindebücherei Schledehausen von Bürgermeister Guido Halfter Sandra Friesen, Büroassistentin im Fachbereich Ordnung und Soziales.

Johanna Kollorz

Bissendorf. Die Gemeindebücherei in Schledehausen hatte in der vergangenen Woche nach langer Pause ihren ersten Öffnungstag. Als neues Gesicht hinter der Plexiglasscheibe begrüßt ab sofort Dörte Koch die Leser. Sie tritt bei diesem Ehrenamt in die Fußstapfen von Josefa Roppes.

„Das wurde auch Zeit, dass wieder aufgemacht wird“, ruft eine erste Nutzerin am Donnerstagmorgen erleichtert. Mit Abstand und Maske packt die Dame fünf längst ausgelesene Romane in die dafür bereitgestellten Rückgabeboxen und sucht beseelt