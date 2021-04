Tierfreunde: Für Familie Osterbrink aus Melle, (von links) Malte mit Dackel Rocky, Rieke mit Ziege Berta, Vater Christoph Osterbrink und Moritz, ist der Moment des wieder Freilassens der Kitze nach der Mahd faszinierend.

Carolin Hlawatsch

Bissendorf. Mit Drohnen werden in der Region Osnabrück im Frühling Felder abgesucht, um Rehkitze vor dem Tod durch Mähmaschinen zu bewahren. In diesem Jahr sind bereits 15 Teams im Einsatz. Auch zwei Familien aus Melle und Bissendorf engagieren sich ehrenamtlich bei der Rehkitzrettung Osnabrücker Land. Was fasziniert sie daran?

Sven Pots, Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik aus Bissendorf, und Carsten Kemna, Reha-Techniker aus Melle, sind die Gründer der Rehkitzrettung Osnabrück. Seit 2017 überfliegen sie jeden Frühling Felder kurz vor der Mahd mit Drohnen sa