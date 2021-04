In Hünerbein’s Posthotel startete am Samstagvormittag das Corona-Schnelltest-Zentrum Schledehausen. Am ersten Tag gab es keine positiven Tests.

Robert Schäfer

Bissendorf. Keine positiven Tests am ersten Tag, aber reges Interesse an dem neuen Service in Hünerbein’s Posthotel – so startete am Samstag das Corona-Schnelltestzentrum in Schledehausen.

Der erste Tag war ein Erfolg: Knapp 50 Corona-Schnelltests und keiner war positiv. Am Samstagvormittag startete das Corona-Schnelltest-Zentrum in Hünerbein’s Posthotel. Damit gibt es auch in Schledehausen eine Möglichkeit, schnell Klarheit