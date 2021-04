In Hünerbeins Posthotel in Bissendorf wird es bald ein Corona-Testzentrum geben. (Symbolfoto)

imago images/Michael Weber

Bissendorf. In Bissendorf-Schledehausen eröffnet am Wochenende ein Corona-Testzentrum.

Los geht es am Samstag, 17. April, in Hünerbeins Posthotel an der Bergstraße 2 in Bissendorf Aufgrund der Corona-Pandemie herrsche dort gerade "gähnende Leere", teilte die Familie mit. Daher stelle sie ihr Hotel als Testzentrum zur Ve