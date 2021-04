Bissendorfer Ehepaar darf Campingplatz an der Mosel bisher nicht öffnen

Davon haben sie schon lange geträumt: Reimund und Sabine Ehmke haben an der Mosel einen Campingplatz erworben und kürzlich das erste Tiny House namens "Igluhut" darauf eingerichtet.

Reimund Ehmke

Bernkastel-Kues. Es hätte so schön sein können. Ende Januar hatten Sabine und Reimund Ehmke aus Bissendorf einen alten Campingplatz an der Mosel übernommen. Sie wollten sich „neu orientieren und einen Herzenswunsch erfüllen.“ Zuvor hatten sie in der Heimat ihre Jobs aufgegeben und ihr Haus verkauft. Doch Corona verzögert den Startschuss.

Am 29. März sollte die erste Saison für die frischgebackenen Campingplatzbesitzer beginnen. In den vergangenen zehn Wochen haben die neuen Besitzer den in die Jahre gekommenen Campingplatz Schenk auf Hochtouren renoviert und modernisie