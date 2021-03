Für die Kinder hat die St.-Laurentius-Kirchengemeinde in Schledehausen einen Osterbaum vorbereitet, der geschmückt werden darf.

pixabay

Bissendorf. Aufgrund der Pandemie können die traditionellen Ostergottesdienste in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Dennoch sollen die Menschen in Bissendorf-Schledehausen nicht auf feierliche Momente in der St.-Laurentius-Kirche verzichten.

Wie der Kirchenvorstand in einer Pressemitteilung bekannt gibt, findet alternativ am Gründonnerstag, 1. April, und Karfreitag, 2. April, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr ein offenes Angebot in der St.-Laurentius-Kirche statt. Besucher können