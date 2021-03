Ein Unternehmen namens INT Media kontaktiert Gewerbetreibende aus Bissendorf, um ihnen Anzeigen für eine Bürgerbroschüre zu verkaufen, die es nicht gibt.

Anke Schneider

Bissendorf. Die Gemeinde Bissendorf warnt vor Anrufen, in denen Gewerbetreibende aufgefordert werden, eine Anzeige in einer neuen Bürgerbroschüre zu schalten. Hierbei handelt es sich offensichtlich um Betrug.

Ein Unternehmen mit dem Namen INT Media (auch „Info-Verlag“) mit Sitz in der Türkei kontaktiert derzeit Gewerbetreibende in Bissendorf, um ihnen eine Werbeanzeige in der angeblich neu aufzulegenden Bissendorfer Bürgerbroschüre zu verkaufen.