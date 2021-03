„Dieses Schild verschwand vor zwei Wochen zuerst“, berichtet Wersches Ortsvorsteherin Marion Strubberg am Tatort Thiestraße.

Johanna Kollorz

Bissendorf. So etwas hat Marion Strubberg in vier Jahren ihrer Tätigkeit als Ortsvorsteherin noch nicht erlebt: Im Ortsteil Wersche wurden in den zurückliegenden zwei Wochen in Summe drei große gelbe Ortsschilder von Unbekannten abmontiert. Zwei davon sind bislang spurlos verschwunden.

„Ist das jetzt der neue Sport?“, fragte sich auch eine Anwohnerin, als am letzten Wochenende im Februar das erste Straßenschild an der Thiestraße verschwand. Ein paar Tage später wurde das Ortschild auf dem noch zugefrorenen Dorfteich vor d