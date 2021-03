Nach Corona-Fällen in der Belegschaft: NP-Markt in Bissendorf öffnet wieder

Der Bissendorfer NP-Markt war seit 25. Februar geschlossen. (Symbolbild

imago images/Steinach

Bissendorf. Aufgrund von einigen Corona-Fällen war der NP-Markt in Bissendorf in den vergangenen Tagen geschlossen. Am Mittwoch soll der Laden aber wieder öffnen.

Seit dem 25. Februar standen die Kunden in Bissendorf vor verschlossenen Türen. Die Inhaberin des NP-Marktes habe sich aufgrund einzelner Corona-Infektionsfälle innerhalb des Markt-Teams und den damit einhergehenden Quarantäne-Anordnungen f