Als ob die Situation der Gastronomen nicht schon übel genug sei... Im Außenbereich seines griechischen Restaurants „Nostima“ wurde Inta Akram nun auch noch von Dieben heimgesucht.

Johanna Kollorz

Bissendorf. Die Situation im Lockdown ist für Gastronomen seit längerer Zeit bescheiden. Zu allem Überfluss wurde das griechische Restaurant „Nostima“ im Bissendorfer Ortsteil Oberjeggen am vergangenen Wochenende nun auch noch bestohlen.

Der Zigarettenautomat vor dem Biergarten an der Schledehausener Straße 7 steht sperrangelweit auf. Er wurde mit Gewalt aufgebrochen. Das äußere Schloss wurde kurzerhand abgeflext, der Geldschacht herausgerissen und alle in den Schächten be