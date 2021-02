Müllabfuhr fährt am Samstag zusätzlich im Landkreis Osnabrück

Die Müllabfuhr wird am Samstag in Bissendorf und in der Samtgemeine Neuenkirchen zusätzlich die grünen Tonnen abholen. (Symbolfoto)

Symbolfoto: Landkreis Osnabrück

Bissendorf/Neuenkirchen. Die Müllabfuhr fährt am Samstag, 27. Februar, in Teilen von Bissendorf und in der Samtgemeinde Neuenkirchen zusätzliche Touren, um stehengelassene Tonnen zu leeren.

Wie der Landkreis Osnabrück mitteilt, ergeben sich kurzfristig freie Kapazitäten, um ausgefallene Abfuhren von Altpapier (grüne Tonne) nachzuholen. Daher werden am Samstag, 27. Februar, die Altpapier-Touren nachgeholt, die ursprünglich für