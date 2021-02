Edith Thies (links) und Gudrun Kübart verabschieden sich aus dem Küsterinnendienst in den Ruhestand. Viele Jahre begrüßte das Duo die Gottesdienstbesucher der evangelischen St. Laurentius-Kirche.

Bärbel Recker-Preuin

Bissendorf. Was macht eigentlich eine Küsterin? Wer könnte das besser erklären als die 81-jährige Edith Thies, die dieses Amt in Schledehausen 35 Jahre lang bekleidet hat? Zum Jahreswechsel traten sie und ihre Kollegin Gudrun Kübart (79) gemeinsam in den Ruhestand. Ein Rückblick und ein Ausblick.

Edith Thies gehört gefühlt genauso lange zur evangelischen St. Laurentius-Kirche Schledehausen wie der Schutzpatron selbst. Sechs Pastoren stand sie zur Seite – angefangen vor 35 Jahren bei Pastor Volker Hormann. Damals übernahm die Schlede