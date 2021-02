Die Kabel verlegt - aber bis Gerald Timmer im abgelegenen Bissendorfer Ortsteil Grambergen schnelles Internet nutzen kann, dauert es wohl noch. (Symbolbild)

dpa/Ralf Hirschberger

Bissendorf. Der langsame Ausbau des Glasfasernetzes im Bissendorfer Ortsteil Grambergen hat Gerald Timmer dazu veranlasst, einen Brief an den Bundesrechnungshof zu schreiben. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Telekommunikationstochter Telkos der Landkreises Osnabrück und den Anbieter Eon Highspeed.

Besonders in ländlichen Gebieten mangelt es oft noch an schnellen Internetverbindungen, Homeoffice, digitales Lernen oder moderne Streaming-Angebote sind hier nicht möglich. Seit einigen Jahren sollen die Gegenden, in denen sich die Verlegu