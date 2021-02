Der Lastwagen steckte im Schnee fest. Der Auflieger ragte teilweise auf die A30.

Feuerwehr Bissendorf

Bissendorf. Ein Lastwagen ist am frühen Samstagmorgen auf der A30 in Höhe der Ausfahrt Bissendorf von der Fahrbahn abgekommen und im Schnee stecken geblieben. Die Autobahn wurde in Richtung Hannover voll gesperrt.

Gegen 1.45 Uhr war der Fahrer aus Rinteln auf Höhe der Anschlussstelle Bissendorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in geräumten Schnee am Straßenrand stecken geblieben. Ein Teil des Sattelaufliegers ragte auf die Fahrbahn, d