Die Gemeinde Bissendorf ist für Bürger während des angekündigten starken Schneefalls auch am Wochenende erreichbar. (Symbolbild)

dpa/Ina Fassbender

Bissendorf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Samstagabend vor starkem Schneefall sowie starken Schneeverwehungen. Die Gemeinde Bissendorf ist während der Extremwetterlage telefonisch erreichbar und weist auf den Winterdienst hin.

Das gab die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach sollen Schneefall und Schneeverwehungen in den späten Abendstunden am Samstag (6. Februar) beginnen und über den gesamten Sonntag (7. Februar) anhalten. Autofahrten sollten dah