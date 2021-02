Patrick Keutzmann ist der Projektleiter des neuen „Technikum“ der Oberschule am Sonnensee. Seit 4 1/2 Jahren gehört der Quereinsteiger zum Kollegium und hat gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Kooperationspartnern engagierte Pläne.

Johanna Kollorz

Bissendorf. Die Oberschule am Sonnensee in Bissendorf ist technisch auf einem guten Weg. Von der Landesinitiative n-21: Schulen in Niedersachsen online hat die Projektschule zwei Zuwendungen im Rahmen des Masterplans Digitalisierung zugesichert bekommen: Neben 11.300 Euro für Additive Fertigung/3D-Druck fließen 55.000 Euro in die Bereiche Robotik und Mensch-Roboter-Kollaboration.

Gisela Kascha, Leiterin der Oberschule am Sonnensee (OBS), kann sich glücklich schätzen, ein Team junger, engagierter Lehrer an Bord zu haben. Leiter des neuen „Technikum“ ist Patrick Kreutzmann, der vor viereinhalb Jahren als Quereinsteige