Umzugsmüde, aber glücklich: Die stolzen Campingplatzbesitzer Reimund und Sabine Ehmke direkt nach ihrer Ankunft am 29. Januar. Auf dem Platz Mosel-Camping Bernkastel-Kues soll Ende März die Saison beginnen.

Reimund Ehmke

Bissendorf. Auf zu neuen Ufern: Für Sabine und Reimund Ehmke heißt das von einem Berg in Schledehausen auf einen Weinberg am Ufer der Mosel zu ziehen. Warum die gestandenen Kaufleute ihre eigenen Unternehmen in Bissendorf aufgaben und einen Campingplatz in Bernkastel-Kues übernehmen.

Ein Schlüsselerlebnis während eines Campingurlaubs in Südtirol vor sechs Jahren sei der Auslöser gewesen. Die Begegnung mit einem sehr beweglichen Rentnerehepaar ließ die beiden Bissendorfer nicht mehr los. „So aktiv wollen wir im Alter auc