Simone Voß eröffnet in Schledehausen in Kürze das „klein & fein“

Johanna Kollorz

Bissendorf. Die Flyer und Visitenkarten sind frisch gedruckt und werden fleißig gestreut. Die Fensterfront an der Bergstraße 17b präsentiert sich geheimnisvoll verhüllt, und es wird viel im Dorf geredet. Im Vorfeld der in Kürze geplanten Neueröffnung des „klein & fein“ haben wir nachgehakt, was Inhaberin Simone Voß plant in der Ortsmitte von Schledehausen.

„Ich hatte schon immer den Traum von einem eigenen, gemütlichen Café. In Kürze wird er wahr, in Form eines Feinkostgeschäfts mit kleinem Cafébereich auf 66 Quadratmetern Fläche“, schwärmt Simone Voß. In ihr künftiges Wirkungsfeld konnte die