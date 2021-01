19-jähriger bei Verkehrsunfall in Schledehausen schwer verletzt

Der 19-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Marcel Kusch/dpa

Bissendorf. Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Schledehausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gab der junge Mann an, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben.

Der 19-Jährige war nach Angaben der Beamten gegen 19.35 Uhr mit seinem Auto auf der Schledehausener Straße von Jeggen in Richtung Schledehausen unterwegs. Als ein Tier die Straße überquerte, sei er nach links ausgewichen, habe aber anschlie