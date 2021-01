Wann, wo und wie sich Bissendorfer Senioren impfen lassen können, erläutert die Verwaltung jetzt in einem Flyer, den sie an die 1250 über 80-Jährigen in der Gemeinde verschickt. (Symbolbild)

dpa/Federico Gambarini

Bissendorf. In den nächsten Tagen erhalten alle Bissendorfer, die über 80 Jahre alt sind, Post von der Gemeinde. In einem Flyer erhalten sie Informationen zum Beginn der Corona-Impfung. Und auch aus Hannover kommen Briefe. Manch einer ist dabei allerdings an Tote adressiert.

Ab dem 28. Januar können sich Menschen zur Impfung gegen das grassierende Coronavirus SARS-CoV-2 anmelden. Besondere Priorität haben dabei die über 80-Jährigen. Als Hochrisikogruppe erhalten sie zuerst Zugang zu den begehrten Impfungen. Wie