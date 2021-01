Bissendorfs Bürgermeister Guido Halfter sieht 2021 als ein „Jahr der Planungen“.

Robert Schäfer

Bissendorf. Weitreichende Entscheidungen stehen in diesem Jahr in Bissendorf auf der Agenda. Bauvorhaben, Infrastruktur und mögliche Kooperationen mit dem Oberzentrum Osnabrück sind Bürgermeister Guido Halfter besonders wichtig. Aber auch um die Vereine und die Arbeit der Ehrenamtlichen will er sich kümmern.

Das Jahr 2021 hat begonnen. Es werde „ein Jahr der Planungen“ für Bissendorf, sagt Halfter: Viele Themen, die sich in den letzten Jahren aufgebaut hätten, stünden jetzt vor den entscheidenden Planungsschritten. Aber auch sogenannte „weiche