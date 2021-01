Symbolfoto

Rene Traut/imago

Bissendorf. In einer Bäckereifiliale an der Mindener Straße in Bissendorf wurde eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Frau konnte sich jedoch in Sicherheit bringen.

Nach Auskunft der Polizei betrat ein Mann am Samstag um 13 Uhr die Filiale und forderte die Verkäuferin auf, ihm den Kasseninhalt zu geben. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer. Unter einem Vorwand verließ die 20-Jährige den Verkaufsraum,