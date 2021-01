Geglückter Auftakt des neuen „Café Kinderwagen“-Angebots in Zentral-Bissendorf: Am Montag interagierte Leiterin Nadine Jüchter erstmals anderthalb Stunden online mit frisch gebackenen Eltern.

Tobias Jüchter

Bissendorf. Anfang 2019 ging im Bissendorfer Ortsteil Wissingen das „Café Kinderwagen“ an den Start, in dem Eltern mit Kleinkindern regelmäßig Kontakte knüpfen können. Kurze Zeit später folgte solch ein Angebot auch in Schledehausen. Jetzt startete ein drittes Angebot unter fachkundiger Leitung direkt in Bissendorf. Coronabedingt fand der Einstieg online statt.

Geleitet wird das neu installierte „Café Kinderwagen“ in Zentral-Bissendorf von Nadine Jüchter. Die Erzieherin für Kleinstkindpädagogik bringt Erfahrungen als Still- und Trageberaterin, Fachkraft für babyfreundliche Beikost und qualifizier