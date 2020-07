Bissendorf. Der Zustand der L85 in der Ortsdurchfahrt Bissendorf ist seit Jahren Thema im Verkehrs- und Gewässerausschuss der Gemeinde. Jetzt startet die Verwaltung einen neuen Versuch, die Sanierung voranzutreiben.

Et ea eligendi deleniti unde praesentium est pariatur. Sint animi quam vel eius eum. Neque et quod fugiat. Maiores quas tenetur autem veniam dolorem sint fugiat. Amet molestiae voluptas odit consectetur rerum atque esse. Dolorum quam et vel qui corporis sequi. Optio mollitia cupiditate a quia consequuntur dolore.