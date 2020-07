Petra Meyer (zweite von links) freute sich über die Bücherspende, die in Wissingen von den Landfrauen Christiane Obrock, Almut Detert und Monika Feil übergeben wurde.

Landfrauenverein Schledehausen

Bissendorf. Große Freude vor der Bücherei in Wissingen. Da die Ferienspaßaktion der Landfrauen Schledehausen in diesem Jahr ausfallen muss, schnürten die findigen Damen kurzerhand zwei Bücherpakete für Kinder. Ein zweites wird in den nächsten Tagen an die Bücherei in Schledehausen übergeben.