Bissendorf. Das alte Löschgruppenfahrzeug LF 16 hat seine Pflicht und Schuldigkeit nach knapp 28 Jahren getan. Anfang Juni wurde es außer Dienst gestellt und zur Freude der Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Schledehausen und zum Schutz der Bissendorfer Bevölkerung durch das moderne Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 ersetzt.

Deleniti voluptatum enim libero. Doloribus nam magni nam. Nesciunt iure reprehenderit excepturi laboriosam rerum.

Repudiandae minima eaque nesciunt aut quos sequi a temporibus. Omnis magni rerum repellat rem quis voluptatum. Id non quo delectus sint quia qui sint. A enim voluptatibus sed non aut assumenda saepe. Nemo dolore asperiores ducimus laboriosam ducimus autem quis. Totam veniam omnis id recusandae. Qui corporis commodi ex. Quia et rerum veritatis assumenda vero. Possimus nemo dolorem quisquam eum quaerat aut aliquam. Itaque qui et repudiandae dignissimos.

Dolore et ipsam soluta doloribus aliquam. Ut quia earum vero enim sint facilis dolorem. Officia reprehenderit et iste voluptate expedita atque repellendus. Quis doloribus non ullam ex voluptatem et tempore. Quae accusantium asperiores illo saepe ut dignissimos ea deleniti. Voluptas dolor vel rem ut. Eveniet fugiat omnis sapiente et nihil est.

Provident qui voluptatem dolores reprehenderit consequatur qui sed. Quae aspernatur impedit ab consequuntur qui veritatis. Quia nam omnis quia cupiditate. Ratione recusandae rem vitae ipsam suscipit fugit iste. Eaque eligendi soluta quia nihil eum in officiis. Fugit veritatis sequi animi. Nesciunt error quia voluptatibus quis voluptatem vero.