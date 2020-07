Zum hundertsten Geburtstag von Anna Sickmann (zweite von links) spielte der Posaunenchor Achelriede gerne ein paar flotte Stücke. Als alte Nachbarn aus Wersche schunkelten Ulrike Heitbrink, Paula Bischof, Lisa und Siegried Töpler dazu mit der Seniorin im Takt.

Johanna Kollorz

Bissendorf. „Großes Hallo“ vor dem Seniorenzentrum Haus am Lechtenbrink in Bissendorf: Am Freitag machte hier Bewohnerin Anna Sickmann 100 Lebensjahre voll. Neben Freunden und ehemaligen Nachbarn ließ auch der Posaunenchor Achelriede die nach wie vor drahtige Dame hoch leben.