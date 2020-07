Bissendorf. Ein 80-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Bissendorf leblos aus der Hase geborgen worden. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar.

