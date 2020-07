Bissendorf . Am Freitagnachmittag ist es in Bissendorf zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden dabei zwei Personen verletzt.

