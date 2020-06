Bissendorf. Seit dem Lockdown im März haben die Sangesbrüder des MGV Schledehausen nicht mehr geprobt. Aufmerksam verfolgte ihr Vorsitzender Armin Jäkel in den vergangenen Monaten die gesetzlichen Möglichkeiten eines Neustarts, bat Verantwortliche aus Politik und Chorverbänden um Stellungnahme und erfuhr, dass man zum Beispiel in Rheinland-Pfalz unter starken Auflagen schon wieder gemeinsam singe. Vor Kurzem folgte dann auch für die Mitglieder im Chorverband Niedersachsen-Bremen das offizielle „Go!“.

