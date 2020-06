Bissendorf. Die Corona-Pandemie hat die Veranstalter veranlasst, das für diesen Sommer in Bissendorf geplante Sonnenseefest abzusagen. Statt unter unsicheren Faktoren noch mehr Arbeit zu investieren, möchte das rein ehrenamtlich tätige Orga-Team seine Energie nun auf die nächste Auflage am 10. und 11. September 2022 konzentrieren.

