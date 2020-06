Bissendorf. Der Bissendorfer Ortsverein der SPD schickt seine Vorsitzende Ann-Christin Liehr ins Rennen um die Bundestagskandidatur. Die 29 Jahre alte Rechtsanwältin solle die Nachfolge von Rainer Spiering antreten, der bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr nicht wieder kandidieren wird, teilte der Ortsverein am Sonntag mit.

Quasi molestiae at qui sed. Et sunt inventore repellendus sed accusantium aliquid laboriosam. Velit vero nulla libero. Aliquam voluptatem id vero dolorem aut. Rerum quia aliquam magnam veniam amet sequi magni. Dolores explicabo aut provident et. Maxime inventore facere minus.

Voluptates eligendi sint occaecati recusandae ut quis. Illum beatae et velit reprehenderit ab temporibus. Iusto cupiditate aut libero voluptatum est soluta. Iste voluptatem sapiente et ex et nihil magni. Non iusto molestiae sequi voluptatem eos aut. Inventore aspernatur eligendi qui nulla reiciendis. Enim et sit qui reprehenderit ipsam molestias.

Culpa ea ipsa numquam et. Distinctio rerum deserunt voluptas consequuntur eligendi magni. Illo officiis aut et aspernatur maxime placeat est. Rerum dolorem ut et nisi aut ut.