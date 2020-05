Streit um zu steile Zufahrt in Schledehausen landet vor Gericht

Ein Bewohner aus Schledehausen klagt gegen die Gemeinde Bissendorf. Die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück steht am 2. Juni an.

Philipp Schulze/dpa

Bissendorf. Ist eine Zufahrt nach einer Straßensanierung in Schledehausen zu steil geraten? Diese Frage muss am Dienstag das Verwaltungsgericht Osnabrück klären. Ein Anwohner sieht sich in seinen Rechten verletzt und hat gegen die Gemeinde geklagt.