Bissendorf. Am Bröckerweg, unmittelbar neben den Bahngleisen in Bissendorf-Wissingen, lädt seit Mitte der 90er Jahre ein Storchennest zum Brüten ein. Nachdem die Vögel in den vergangenen Jahren nach kurzer Stippvisite stets weitergezogen waren, hat in der zweiten Aprilwoche erstmals ein Paar die Brutstätte dauerhaft angenommen und zieht aktuell drei Jungtiere groß.

