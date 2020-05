Paderborn/Bissendorf. Autos klauen ist einfach geworden: Professionelle Diebe setzen moderne Technik ein, verlängern das Funksignal eines elektronischen Schlüssels – und ab mit dem Fahrzeug. Dass es einmal schief gegangen ist, hat die Polizei im Juli 2018 auf die Spur einer Bande geführt. Jetzt stehen drei der Männer, die auch in Bissendorf und Melle je einen dicken BMW gestohlen haben sollen, in Paderborn vor Gericht.

