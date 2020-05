Der Bissendorfer Rat tagt am Dienstag im Bürgersaal (Archivbild).

Constantin Binder

Bissendorf. Die Corona-Krise schlägt sich auch in der Bissendorfer Ratssitzung am Dienstagabend nieder: Zum einen ist die Zahl der Besucher stark begrenzt, zum anderen wird die Verwaltung darlegen, wie sich die Krise auf den Haushaltsplan 2020 auswirkt. Und wer in Wissingen-Nord bauen will, erfährt, wie die dortigen Straßen heißen sollen.