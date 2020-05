Bissendorf. Am Donnerstag tagt wieder der Planungs- und Entwicklungsausschuss der Gemeinde Bissendorf. Neben den üblicherweise zu behandelnden Themen wie Bauanträgen und Bauvoranfragen steht dieses Mal eine mögliche Bezuschussung eines sozialen Wohnprojekts in Wissingen-Nord auf der Tagesordnung. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen ist der Zugang für Zuschauer eingeschränkt.

