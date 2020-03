Bissendorf. Zahlreiche lokale Geschäfte wurden durch die Coronakrise zur vorübergehenden Schließung gezwungen. Die Wissinger Mühle an der Bahnhofsstraße in Bissendorf hat weiterhin auf, darf jedoch laut Anordnung des Landkreises Osnabrück und der Gemeinde Bissendorf an Privatkunden ausschließlich Tierbedarf und Lebensmittel verkaufen.

