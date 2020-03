Osnabrück/Bissendorf. Mehr als 750 Verfahren mit einem Volumen von 58,7 Millionen Euro brutto hat die Zentrale Vergabestelle (ZVS) des Landkreises Osnabrück bereits abgewickelt. Auch die Mitgliedskommunen können die Dienste der ZVS nutzen – wovon ab sofort auch Bissendorf Gebrauch macht. Die Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter und Bürgermeister Guido Halfter unterzeichneten jetzt die Vereinbarung.

