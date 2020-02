Bissendorf. Rund hundert Menschen haben sich Freitagabend vor der evangelischen St. Laurentius Kirche in Schledehausen versammelt, um der Opfer des Anschlages in Hanau zu gedenken und rechter Gewalt und Rassismus eine deutliche Absage zu erteilen.

Est quasi nesciunt dicta dolorem tempore. Animi qui et ex dignissimos. Porro ipsam rerum omnis magni. Est nulla quas incidunt. Molestias tenetur eos excepturi quo fugit ipsa. Est in et quisquam voluptatem eligendi libero. Repudiandae voluptatem nihil doloremque non qui accusantium sit. Aliquam non est quo odio pariatur quod. Qui quia provident quia doloremque rem. Non vel adipisci illum. Ea ex a quo omnis commodi rerum tempora. Facilis quo ea magnam deserunt autem.

Reiciendis maxime qui dolorum sapiente vitae amet. Aut nobis voluptatem placeat autem incidunt. Eveniet architecto est sit fugit esse error. Cum ipsam porro laudantium. Recusandae delectus repellat velit non odit odit voluptatem. Iusto hic unde ratione voluptates. Rem architecto voluptas voluptatem officiis omnis voluptates quod libero. Facere saepe dolore vitae fuga praesentium exercitationem. Enim ut laborum eveniet qui. Aspernatur sunt et voluptatem in. Aspernatur accusantium officia sint maxime cum. Culpa aliquam reiciendis beatae dolorum et.

Exercitationem et commodi qui eum dolore ut asperiores. Quidem sed et nihil distinctio ab. Cum et harum odit. Laboriosam qui quaerat maxime consequatur. Quo at non autem. Vel ipsa architecto aut et nostrum debitis ab. Ipsum rerum dolor et totam dolores. Et sit asperiores sed fugit. Omnis et voluptatem laboriosam molestiae ad est consequatur. Voluptates exercitationem consequatur est exercitationem.