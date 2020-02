Bei Wolfgang Horn laufen seit vielen Jahren die Fäden zusammen, wenn es um die Präsenz des HVV Schledehausen im Internet geht. Dank seines ehrenamtlichen Engagements ging der Verein vor wenigen Tagen mit einer runderneuerten Homepage online. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Heimatvereinen im Allgemeinen lastet manchmal ein leicht angestaubtes Image an. Dank Webmaster Wolfgang Horn agiert der Heimat- und Verkehrsverein Schledehausen (HVV) in Sachen Internetpräsenz jedoch am Puls der Zeit. Vor kurzem hat der Verein sein neues, modernes Internetportal freigeschaltet, das auch interessierten Nichtmitgliedern jede Menge Mehrwert bietet.