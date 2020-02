Bissendorf. Am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche soll ein Unbekannter im Bereich der Grundschule Bissendorf versucht haben, Kinder in einen weißen Bulli zu locken. Die Schule mahnt mit einem Elternbrief zur Vorsicht.

In einem Elternbrief vom 14. Februar informiert Schulleiterin Sonja Hilger über den Unbekannten. Ein Mann habe "offenbar Kinder auf dem Weg zur Schule aus einem Auto heraus angesprochen", heißt es in dem Schreiben. Die Schule nehme "die Sache sehr ernst" und habe die Polizei informiert.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die Polizei: Ein älterer Mann soll am Donnerstag und Freitag mit Süßigkeiten versucht haben, Grundschüler in einen weißen Bulli zu locken. Fünf Kinder hätten dies beobachtet und Lehrern gemeldet, sagt Polizeisprecher Frank Oevermann. Am Montag habe die Polizei mit den Zeugen und der Schule gesprochen.

Transporter oder Bulli? Mit dem Bulli ist nicht zwangsläufig der Bus von VW gemeint, der vielen Menschen als Bulli bekannt ist. Bulli wird heute oftmals als Synonym für Kleinbusse, Transporter und Kastenwagen verwandt.

Mehrere Zeugen – keine Opfer

Merkwürdig sei: Mehrere Schüler hätten das Geschehen als Zeugen beobachtet, aber der Polizei ist kein Kind bekannt, das tatsächlich angesprochen wurde. Und dennoch: "Wir nehmen das durchaus ernst", versichert Oevermann. Wiederholt hätten seither Streifen im Bereich der Schule patrouilliert.

Die Schulleitung wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht äußern und verwies an die Landesschulbehörde. Die bestätigt: Die Schulleitung habe die Polizei informiert und in Absprache mit dieser den Elternbrief formuliert.

Der Elternbrief im Wortlaut Liebe Eltern, wir wurden heute Morgen darüber informiert, dass offenbar Kinder auf dem Weg zur Schule aus einem Auto heraus angesprochen wurden. Wir nehmen die Sache sehr ernst und haben die Polizei informiert. Diese haben uns zugesichert in den nächsten Tagen verstärkt Streife zu fahren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal darüber, wie es sich in so einer Situation verhalten soll. Auch in der Schule wurde heute noch einmal thematisiert, welches Verhalten in Situationen sinnvoll sein kann, in denen man sich unwohl fühlt. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen

Und auch die Landesschulbehörde bestätigt: "Die Kinder der Grundschule Bissendorf wurden nur Zeugen des Vorfalls, es hat sich kein Kind der Grundschule gemeldet, welches direkt angesprochen wurde", teilte ein Behördensprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Zeugen hätten beobachtet, wie zwei Kinder "von Insassen des Bulles angesprochen wurden" und es der Klassenlehrerin gemeldet.

Thema in Klasse besprochen

"In allen Klassen wurde daraufhin das Verhalten nach Ansprechen durch fremde Personen thematisiert", so der Sprecher. Sie sollen sich etwa Eltern und Lehrer anvertrauen. "Es hat sich jedoch kein Kind bei den Lehrkräften oder der Schulleitung gemeldet", das selbst angesprochen wurde. Bislang hätten sich auch keine Eltern von betroffenen Kindern gemeldet.

Dennoch nehme auch die Landesschulbehörde "diesen Fall sehr ernst". Der Schulpsychologe wisse Bescheid und könne umgehend mit betroffenen Kindern sprechen. Lehrer sollen bei dem geringsten Verdacht die Schulleitung informieren. "Ferner wurden die Lehrkräfte darauf hingewiesen, ihrer Aufsicht noch gewissenhafter nachzugehen und insbesondere den Bereich zur Straße im Blick zu behalten", so der Behördensprecher.

Immer wieder der weiße Bulli

