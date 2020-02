Vortrag in Bissendorf: Was kann ich selbst für den Klimaschutz tun? CC-Editor öffnen

Der Vortrag findet in der Oberschule am Sonnensee statt. Foto: Michael Gründel

Bissendorf. Was kann jeder selbst für den Klimaschutz tun? Wie lässt sich der CO2-Fußabdruck ermitteln? Zu diesen und und weiteren Fragen referiert Michael Heckmann vom Verein Saubere Energie für Bissendorf am Mittwoch in Bissendorf.