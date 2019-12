Bissendorf. Das Trinkwasser wird auch in den Bissendorfer Ortsteilen Jeggen, Natbergen, Wersche und Wissingen teurer. Ab 1. Januar 2020 kostet ein Kubikmeter 20 Cent mehr, teilte der dort zuständige Wasserbeschaffungsverband Jeggen mit. Im Sommer hatte der Bissendorfer Rat bereits eine Preiserhöhung für die Ortsteile beschlossen, die von der Gemeinde versorgt werden.

