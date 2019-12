Bissendorf. Vor mehreren Monaten bekam die Meller Polizei Hinweise auf zwei Bissendorfer, die mit Drogen handeln sollten. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die 22 und 38 Jahre alten Männer. Wie die Polizei weiter mitteilt, erließ das Amtsgericht Osnabrück Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen.

Bei dem 22-Jährigen wurden unter anderem Marihuana und Ecstasytabletten in geringen Mengen, eine elektronische Feinwaage und Verpackungsmaterial für Drogen gefunden. Außerdem hatte der Mann in zwei Räumen in Kleiderschränke Technik für den Anbau von Cannabispflanzen eingebaut. Eine bereits blühende Pflanze wurde sichergestellt.

Darüber hinaus fanden die Ermittler Bargeld, bei dem derzeit davon ausgegangen wird, dass es sich um den Erlös aus Drogenverkäufen handelt. Bei dem älteren Mann wurden ebenfalls eine geringe Menge Marihuana und eine elektronische Feinwaage gefunden. Hinzu kamen diverse Munition für eine Handfeuerwaffe und nicht zugelassene Feuerwerkskörper.



Die Tatverdächtigen haben sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Bei der weiteren Ermittlungsarbeit wurden ihre Smartphones ausgewertet und Zeugen vernommen.

Drogenverkauf auch an Minderjährige

Der 22-Jährige steht im Verdacht, im Zeitraum von August 2018 bis März 2019 in 52 Fällen Marihuana und Ecstasytabletten an insgesamt 21 Abnehmer aus Bissendorf sowie der Stadt und dem Landkreis Osnabrück verkauft zu haben. In 13 dieser Fälle handelte es sich um Minderjährige. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, im Zeitraum von Oktober 2018 bis März 2019 in 4 Fällen Marihuana an Personen aus dem Landkreis verkauft zu haben.

Auf freiem Fuß

Die beiden Männer befinden sich aktuell auf freiem Fuß, da keine ausreichenden Haftgründe gegen sie vorlagen. Gegen die Abnehmer der beiden Männer wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.